بنعطية يُفضل أموال قطر على آرسنال وكاسيراس يعوضه

سار المدافع الدولي المغربي الشهير “مهدي بنعطية” على خطى أبناء وطنه ممن ينشطون في الدوري المغربي للمحترفين، وفضل أموال أحد الدوريات الخليجية على مواصلة ممارسة كرة القدم على أعلى مستوى.

انتقل بنعطية بشكل مفاجيء إلى بطل دوري نجوم قطر “الدحيل”، منتصف هذا الأسبوع، رغم تلقيه لعدة عروض جادة للاستمرار في إيطاليا أو الانتقال إلى فرنسا وإنجلترا.

البالغ من العمر 31 عامًا وافق على اتمام صفقة انضمامه إلى صفوف نادي الدحيل الذي تولى البرتغالي “فاريا”، مساعد مورينيو السابق، مسؤولية تدريبه الأسبوع الماضي خلفًا للتونسي نبيل معلول.

لا مفر

لم تعط إدارة الدحيل للاعب الأسبق لأودينيزي وروما وبايرن ميونخ مجالاً لرفض العرض الذي قدمته، حيث بلغت قيمته 8 ملايين يورو بالإضافة لمليوني يورو كمكافآت.

وارتبط بنعطية بأندية مثل ميلان ومارسيليا وآرسنال وكان الأخير الأكثر رغبة في التوقيع معه بسبب لعنة الإصابات التي استشرت في الخطوط الخلفية للفريق، وآخرها إصابة الثنائي سوكراتيس وكوسيلني في مباراة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضية.

البديل

في نفس السياق، حرص يوفنتوس على الاحتفاظ بالدولي المغربي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة مدافعه الأساسي “بونوتشي” هذا الأسبوع وتأكد غيابه لعدة أسابيع.

وقامت إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع المدافع السابق للفريق، الدولي الأوروجوياني مارتن كاسيريس من لاتسيو، نظرًا لإجادته في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع.

ولم يشارك مهدي بنعطية في أكثر من مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وفي خمس مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، كان آخرهم أمام ميلان في الجولة الـ 12 على ملعب سان سيرو.

ورغم أن مباراة ميلان انتهت بفوز اليوفي 2/0 إلا أن أليجري رفض منح بنعطية فرصة أخرى بالمباريات التالية، ومع ذلك استدعاه هيرفي رونار (مدرب المغرب) للتواجد مع أسود أطلس أمام الكاميرون لمدة 90 دقيقة في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019، بالإضافة لودية تونس يوم 20 نوفمبر الماضي، وفي كلتا المباراتين فازت المغرب دون اهتزاز شباكها بأي هدف.

وأعلن يوفنتوس بشكل رسمي انتقال بنعطية في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، وأكدت إدارة نادي الدحيل تسديدها لقيمة الصفقة على دفعتين من الآن وحتى أكتوبر 2019.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في دوري نجوم قطر بفارق نقطتين فقط عن السد المتصدر.

يوفنتوس يُجدد إعارة بوجبا التشيكي في سويسرا

موسى سو يُسجل عودته للملاعب في الدرجة الثانية التركية

الرجاء يفسخ عقد رجل المشاكل

هاش تاج يؤثر على الزمالك في قضية طارق حامد

تبرعات ميسي تستأنف البحث عن سالا

تشيلسي يضع موراتا أمام 3 تحديات بإعارته لأتلتيكو مدريد

رسميًا | وست هام يهزم أموال الصين

بالوتيلي ينجح ومارسيليا يفشل!

ماتا يُجهز ردًا على تردد مانشستر يونايتد!

صورة | أديداس تُهدي مانشستر يونايتد أمل التتويج بأبطال أوروبا