رسميًا | وادي دجلة يضم صانع الألعاب المُهمل في حرس الحدود

إلتحق صانع ألعاب نادي حرس الحدود “مصطفى طلعت” بكتيبة المدرب اليوناني تاكيس جونياس في نادي وادي دجلة يوم أمس الاثنين.

صاحب الـ 31 عامًا، وقع على عقد مدته موسم ونصف الموسم بعد عودته لفريقه القديم قبل أيام من غلق باب الميركاتو الشتوي الحالي.

وفسخ طلعت عقده مع حرس الحدود بسبب قلة مشاركاته مع الفريق العائد إلى دوري الأضواء والشهرة مطلع هذا الموسم.

وكانت آخر مباراة يلعبها مصطفى طلعت بقميص حرس الحدود أمام بيراميدز في الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز يوم 19 ديسمبر الماضي، لمدة 13 دقيقة فقط، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز 1/3 على ملعب الدفاع الجوي.

وبدأ مصطفى طلعت مسيرته مع الأهلي عام 2007، وتنقل بعدها بين أندية الأولمبي السكندري والإسماعيلي ووادي دجلة وسموحة وحرس الحدود، وخاض تجربة متواضعة في الدوري البلجيكي مع نادي “ترونهوت” شهدت مشاركته في 13 مباراة بموسم 2013/2012.

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