رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي مانشستر سيتي، ضيفا علي منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، يوم الثلاثاء 29-1-2019 على ملعب "سان جايمس بارك" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي.

ويسعى نادي نيوكاسل يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والبقاء في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع للسيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينهو - ديفيد سيلفا - دي بروين - ساني - سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

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