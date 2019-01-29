رياضة | موعد مباراة قطر والإمارات في كأس آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة قطر والإمارات في كأس آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب الإمارات مباراة من العيار الثقيل ضد قطر مساء اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا والمقامة حالياً على ملاعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلتقي منتخب قطر مع الإمارات على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة وذلك مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة قطر مع الإمارات في نصف نهائي البطولة الآسيوية عبر قناتي بي إن سبورت 1 و2 بصوت المعلقين: رؤوف خليف ويوسف سيف بالإضافة إلى قناتي الكأس إكسترا القطرية 1و2.

وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نظيره منتخب اليابان في المباراة النهائية حيثُ فاز الساموراي على إيران بثلاثية نظيفة أمس الإثنين ليحجز مكانه في النهائي بعد مشوار جيد في البطولة الآسيوية.

وكان منتخب الإمارات قد تأهل لدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة نظيره أستراليا بهدف نظيف بينما منتخب قطر نجح في عبور كوريا الجنوبية بهدف نظيف ليقترب من إنجاز تاريخي له في البطولة الآسيوية.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر من مباراة قطر والإمارات في نصف النهائي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.