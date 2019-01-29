رياضة | إيهاب جلال يكشف أسباب خلافه مع حسام حسن ورأيه في رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يكشف أسباب خلافه مع حسام حسن ورأيه في رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أن رئيس الزمالك شخص يتمتع بالذكاء والاحترام.

وقال "جلال" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "أون سبورت": "لم أندم على تدريب الزمالك ورئيس النادي الأبيض شخصية ذكية جدا".

وواصل: "تقابلت مع رئيس الزمالك خلال فترة قيادته للفريق الأبيض مرتين فقط ولم يتدخل مطلقا في عملي، وأكن له كل احترام وتقدير".

وواصل: "راض عن تجربتي مع الزمالك، عكس ما يردده الجميع أنها تجربة فاشلة، قابلة العديد من الأزمات داخل الفريق، دون ذكرها".

وأكمل: "سعيد بالتجربة، أنا أقود نادي كبير بحجم الزمالك، وفي حال عرض عليا الأمر مرة أخرى سوف أوافق، ولكن في وجود شروط تناسبني".

وأوضح: "أتمنى تريب الأهلي، ولكن لا أريد تكرار خطأ تدريب الزمالك، يجب دراسة الامر جيدا اختيار التوقيت المناسب".

إيهاب جلال يكشف أسباب خلافه مع التوأم

وكشف إيهاب جلال أسباب خلافاته مع "التوأم" حسام إبراهيم حسن، خلال الفترة الماضية.

وقال "جلال": "لا أعرف سبب الخلاف، أراهم يصدرون تصريحات ضدي دائما، دون سبب واضح، وهو مايجعلني أرد على تصريحاتهم".

وشدد: "دائما عندما أواجه أي فريق تحت قيادة التوأم أريد الفوز على الفريق وليس على حسام وإبراهيم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة".

إيهاب جلال: شيكابالا إضافة قوية للمصري

وعن اقتراب إيهاب جلال من الانضمام للمصري قال "جلال": "سوف أجعل شيكابالا يعود إلى مكانته مرة أخرى، والاستفاده من خبراته الفنية والتكتيكية، خاصة أنه مازال قادر على العطاء".

واختتم: "طلبت من مسئولي المصري التعاقد مع لاعب واحد فقط من الزمالك، وهو شيكابالا، أعلم أنه كان في أسوان، وعاد اليوم، وربما ننهي التعاقد معه رسميا، خلال الساعات القليلة المقبلة".

إيهاب جلال يكشف أسباب رفضه تدريب المصري في البداية

وقال "جلال" : "كنت أرفض تدريب المصري، بسبب مروره بفترة مميزة، خلال السنوات الماضية، تجعل أي مدير فني أخر يتعرض للظلم".

وأكمل: "وجود حسام حسن في المصري، كان يجعلني أرفض تدريب الفريق، نظرا للانسجام الواضح للفريق تحت قيادته، وأيضا تعرض مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، للظلم، خاصة وأن لا ينجح أي مدير فني لوحده بدون مساندة من