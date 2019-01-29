رياضة | إيهاب جلال: سأرحل عن المصري في هذه الحالة.. وأتمنى تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال: سأرحل عن المصري في هذه الحالة.. وأتمنى تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي أنه سيرحل عن تدريب الفريق البورسعيدي إذا دخل مسؤولي النادي في مفاوضات مع حسام حسن المدير الفني السابق لبيراميدز.

وقال "جلال" في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "أون سبورت": "طلبت من لاعبي المصري البورسعيدي التواصل مع حسام حسن قبل مواجهة المصري وبيراميدز وتأكيد عرفانهم له بعد فترة قيادته الطويلة للفريق البورسعيدي".

وواصل: "سأرحل عن المصري في حالة دخول الإدارة في مفاوضات مع التوأم للعودة مرة أخرى لقيادة الفريق فنيا بعد رحيلهما عن بيراميدز".

إيهاب جلال يكشف أسباب رفضه تدريب المصري في البداية

وقال "جلال" : "كنت أرفض تدريب المصري، بسبب مروره بفترة مميزة، خلال السنوات الماضية، تجعل أي مدير فني أخر يتعرض للظلم".

وأكمل: "وجود حسام حسن في المصري، كان يجعلني أرفض تدريب الفريق، نظرا للانسجام الواضح للفريق تحت قيادته، وأيضا تعرض مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، للظلم، خاصة وأن لا ينجح أي مدير فني لوحده بدون مساندة من المجلس".

إيهاب جلال يكشف أسباب خلافه مع التوأم

وكشف إيهاب جلال أسباب خلافاته مع "التوأم" حسام إبراهيم حسن، خلال الفترة الماضية.

وقال "جلال": "لا أعرف سبب الخلاف، أراهم يصدرون تصريحات ضدي دائما، دون سبب واضح، وهو مايجعلني أرد على تصريحاتهم".

وشدد: "دائما عندما أواجه أي فريق تحت قيادة التوأم أريد الفوز على الفريق وليس على حسام وإبراهيم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة".

إيهاب جلال يعلق عن تجربته مع الزمالك

وعن تجربته مع الزمالك علق إيهاب جلال قائلا: "راض عن تجربتي مع الزمالك، عكس ما يردده الجميع أنها تجربة فاشلة، قابلة العديد من الأزمات داخل الفريق، دون ذكرها".

وأكمل: "سعيد بالتجربة، أنا أقود نادي كبير بحجم الزمالك، وفي حال عرض عليا الأمر مرة أخرى سوف أوافق، ولكن في وجود شروط تناسبني".

وأوضح: "أتمنى تريب الأهلي، ولكن لا أريد تكرار خطأ تدريب الزمالك، يجب دراسة الامر جيدا اختيار التوقيت المناسب".

إيهاب جلال: شيكابالا إضافة قوية للمصري

وعن اقتراب إيهاب جلال من الانضمام للمصري قال "جلال": "سوف أجعل شيكابالا يعود إلى مكانته مرة أخرى، والاستفاده من خبراته الفنية والتكتيكية، خاصة أنه مازال قادر على العطاء".

واختتم: "طلبت من مسئولي المصري التعاقد مع لاعب واحد فقط من الزمالك، وهو شيكابالا، أعلم أنه كان في أسوان، وعاد اليوم، وربما ننهي التعاقد معه رسميا، خلال الساعات القليلة المقبلة".

