رياضة | مفاجأة.. نجم البرازيل يملح لانضمام نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم البرازيل يملح لانضمام نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب اللاعب البرازيلي فينيسويس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني اللعب بجانب مواطنه نيمار دا سيلفا، خلال الفترة المقبلة من مستقبله الكروي.

وقال فينيسيوس في تصريحات خاصة لصحيفة "الماركا"، إنه يحلم باللعب بجانب نيمار في نادي ريال مدريد أو منتخب البرازيل، وكنت أتعلم منه دائما منذ سنوات".

وتابع : "كنت دائما اتابع مبارياته في المواسم الأخيرة، وأعتقد أننا سنشكل ثنائي جيد في فريق وحيد، ولن يكون هناك مشاكل هجومية".

ويريد مسئولو نادي ريال مدريد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في بداية الموسم الحالي.