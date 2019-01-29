رياضة | مفاجأة.. نجم البرازيل يملح لانضمام نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم البرازيل يملح لانضمام نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب اللاعب البرازيلي فينيسويس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني اللعب بجانب مواطنه نيمار دا سيلفا، خلال الفترة المقبلة من مستقبله الكروي.
وقال فينيسيوس في تصريحات خاصة لصحيفة "الماركا"، إنه يحلم باللعب بجانب نيمار في نادي ريال مدريد أو منتخب البرازيل، وكنت أتعلم منه دائما منذ سنوات".
وتابع : "كنت دائما اتابع مبارياته في المواسم الأخيرة، وأعتقد أننا سنشكل ثنائي جيد في فريق وحيد، ولن يكون هناك مشاكل هجومية".
ويريد مسئولو نادي ريال مدريد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في بداية الموسم الحالي.
أزمة في ريال مدريد
دخل سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في أزمة جديد مع اللاعبين، خاصة بعد تذبذب أداء الفريق في الفترة الماضية.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن سولاري دخل في صدام مع داني سيبايوس لاعب خط وسط الفريق، بعد عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.
ويعد سيبايوس هو اللاعب الثالث الذي يشتكي من عدم المشاركة، وكان إيسكو ومارسيلو قد تسببا في أزمة مع سولاري أيضا.
وتحدث اللاعب مع سولاري لمعرفة سبب عدم مشاركته مع الفريق، واستبعاده من القائمة في مباراة إسبانيول الماضية بالدوري الإسباني، والذي انتهت بنتيجة 4-2 للأبيض.
3 مهاجمين مرشحون لارتداء قميص ريال مدريد
يرصد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد المهاجمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع "الدون بالون"، إن بيريز كان يستهدف ضم بعض اللاعبين، ولكن انتقالات يناير في اوروبا غيرت من وجهة الإدارة.
ويستهدف نادي ريال مدريد أن يرتدي أحد الثلاثي "هاري كين مهاجم نادي توتنهام - ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان - فيرنر مهاجم لايبزج".
ويسعى الفريق الأبيض لدعم خط هجوم الفريق، خاصة بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي في بداية الموسم الجاري.
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