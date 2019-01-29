انت الان تتابع إيهاب جلال: متمسك بشيكابالا.. وتدريب الأهلي وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ ص
أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، تمسكه بالتعاقد مع محمود عبدالرازق «شيكابالا» نجم نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد فسخ إعارته مع نادي أبولون اليونانى. وأضاف جلال فى تصريحات تليفزيونية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن إدارة النادي المصري ستعقد اجتماعًا مع شيكابالا خلال الساعات المقبلة لحسم الصفقة، بعد أن يتم خلالها التعرف على مطالب اللاعب للموافقة على انتقاله إلى النادي البورسعيدي.
وأكد جلال، أن تواجد نجم بحجم شيكابالا مع أى فريق يمنحه شكلًا مميزًا ويعطيه قوة كبيرة.وأشار مدرب الزمالك السابق، إلى أنه يعتبر تجربة النادي المصري هي الأنسب له في الوقت الحالي، وأنه يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل على لقب الدوري الممتاز ولا يرى أي مانع في تحقيق ذلك.وعن إمكانية تدريبه
وأكد جلال، أن تواجد نجم بحجم شيكابالا مع أى فريق يمنحه شكلًا مميزًا ويعطيه قوة كبيرة.
وأشار مدرب الزمالك السابق، إلى أنه يعتبر تجربة النادي المصري هي الأنسب له في الوقت الحالي، وأنه يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة في الموسم المقبل على لقب الدوري الممتاز ولا يرى أي مانع في تحقيق ذلك.
وعن إمكانية تدريبه للنادي الأهلي مستقبلا، أوضح لاعب النادي الإسماعيلي السابق، أن توليه منصب المدير الفني للزمالك قد يقلص فرصته في العمل بالقلعة الحمراء لكنه لم يغلق الباب أمامه، خاصة أنه مدرب محترف وهدفه هو تحقيق الفوز أيا كان اسم المنافس.
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