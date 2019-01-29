انت الان تتابع جلال: رئيس الزمالك ذكي.. وتجربتي مع الأبيض كانت جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ ص

يرى إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى البورسعيدي، أن تجربته السابقة مع نادي الزمالك كانت جيدة، مؤكدًا على سعادته بما قدمه مع الفريق الأبيض في ظل الظروف التي كان يمر بها وقتها. وأوضح فى تصريحات تليفزيونية، بحلقة الإثنين، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن الزمالك كان يعاني من عدم استقرار فني في تلك الفترة بسبب تغيير المدربين، وعدم إقامة فترة إعداد قبل انطلاق الموسم، وغياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات وظروف أخرى، لكن رغم ذلك حقق الفريق 8 انتصارات متتالية، قبل الإخفاق أمام ولايتا ديتشا في الكونفدرالية.

وأشار إلى أن علاقته كانت جيدة للغاية بمجلس إدارة القلعة البيضاء في تلك الفترة، موضحًا أن رئيس الزمالك رجل ذكي، ولم يتدخل في عمله الفني مطلقا، وكان متفهما لأسلوب عمله، ووفر له كل طلباته بالكامل.وأكد جلال، أنه لم يكن يفضل تولي تدريب الزمالك أو أي فريق آخر في منتصف الموسم، لكنه يتحمل المسؤولية كاملة في