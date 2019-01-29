العميد الجديد يتحدى الليث العنيد

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (الثلاثاء) لقاءات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، حيث يستضيف الرائد نظيره الاتفاق على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة عند الساعة 6:25 مساء، فيما يلتقي الاتحاد فريق الشباب عند الساعة 8:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).

في بريدة، يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الرائد هذا اللقاء بعد أن قدمت أداء رائعا في آخر 4 جولات في الدوري حيث حقق 3 انتصارات قبل أن يتعادل مع متصدر الدوري فريق الهلال ليقفز للمركز العاشر حاصداً 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات وخسر في 4 مباريات، ويسعى رائد التحدي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة توهجه في الدوري وكذلك لزيادة غلته النقطية.

فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات ومثلها هزائم، وفي آخر 4 لقاءات تمكن الفريق من تحقيق انتصارين والتعادل في مثلها، ويطمح فارس الدهناء لمواصلة نتائجه الإيجابية والتي كانت آخرها وصوله لدور الثمانية لكأس الملك، فالفوز في لقاء الليلة يقربه أكثر من فرق المقدمة.

أما في جدة، يستضيف الاتحاد نظيره الشباب في قمة الجولة ويدخل صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و3 تعادلات و11 هزيمة، وبعد أن قدم الفريق مستويات متواضعة للغاية في الدور الأول ومنذ تسلم لؤي ناظر رئاسة النادي تبدل الحال وتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين وبدأ الفريق يجني ثمار هذه التغييرات بتحقيق فوزه الثاني في أول لقاءاته في الدور الثاني وكذلك وصوله إلى دور الثمانية لكأس الملك، ويسعى الفريق في لقاء الليلة لأن يواصل انتصاراته ويقلص الفارق بينه وبين الفرق التي تفوقه في الترتيب وهي الحزم والفيحاء والباطن رغم قوة منافسه في اللقاء المنتظر. أما فريق الشباب فإنه يدخل اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 32 نقطة جمعها من 9 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين ويملك الفريق أقوى خط دفاع فلم تتلق شباكه سوى 11 هدفاً، ورغم خروج الفريق من كأس الملك بهزيمته من التعاون بثلاثية نظيفة، إلا أنه لم يخسر في آخر 6 لقاءات له في الدوري حيث تعادل في واحد ومن ثم فاز في 5 لقاءات متتالية، ويطمح الليث الأبيض لمواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من مركز الوصافة.