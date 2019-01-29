شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مودريتش يعالج بريجوفيتش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يخضع المهاجم الاتحادي الصربي الكساندر بريجوفيتش لعلاج إصابته في العضلة الضامة، التي أثبتتها نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها في جدة مع الشريك الطبي بوبا العربية، لدى الطبيب الصربي أدريجا ميلوتينوفيتش، وذلك لتسريع العلاج والعودة لجدة للانخراط في تدريبات الفريق الاتحادي الذي تنتظره مباريات مهمة في المرحلة القادمة.

وسبق للطبيب ميلوتينوفيتش علاج أفضل لاعب في العالم قائد كرواتيا نجم فريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، وزملائه لاعبي كرواتيا كولاروف، وتاديتش، وميتروفيتش، وكوفاسيتش، إلى جانب الحارس الإيطالي الشهير بوفون. ويملك ميلوتينوفيتش خطوات علاجية تسهم في تسريع علاج اللاعبين.

وكان اللاعب الاتحادي بريجوفيتش حصل على إذن المدرب بيليتش للذهاب لصربيا من أجل تسريع علاجه والعودة الأسبوع القادم للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة، وبذلك سيغيب المهاجم عن مباراة فريقه أمام الشباب الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 17 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.