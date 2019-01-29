شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يفجر أوضاع القادسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) واصل فريق القادسية مسلسل خسائره المتتالية في دوري كأس الأمير واصل فريق القادسية مسلسل خسائره المتتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، على يد مستضيفه الفتح 0-2، ضمن الجولة الـ17 من منافسات الدوري. ويحتل القادسية المركز الـ11 برصيد 20 نقطة من أصل 17 مباراة. وألقت خسارة القادسية من نظيره الفتح الأحد الماضي بظلالها السيئة على أروقة النادي، إذ شنت جماهير النادي هجوما لاذعا على لاعبي الفريق، بعد الأداء السيئ الذي قدموه أثناء المباراة وتسبب في خسارة الفريق. كما طالبت الجماهير إدارة النادي بمحاسبة اللاعب أحمد الزين بعد طرده بالبطاقة الحمراء بعد سوء تصرفه مع لاعب الفتح، وعلى إثره دخل الفريق القدساوي الشوط الثاني بـ10 لاعبين مما صعب المهمة على لاعبي القادسية في ظل النقص العددي. وطالبت الجماهير الغاضبة الإدارة القدساوية بعقد اجتماع حاسم مع اللاعبين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى ونتائج الفريق، خصوصا أن المرحلة القادمة تتطلب جهدا كبيرا ومنافسة قوية بين فرق الدوري، ويجب على اللاعبين مضاعفة الجهد في المباريات القادمة والعودة للانتصارات وحصد النقاط في الدوري. من جانب آخر، تنتظر إدارة القادسية قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد رفعها احتجاجا رسميا على مشاركة لاعب فريق الفتح محمد الفهيد في مباراة الدوري، رغم حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الوحدة ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري. واستندت الإدارة القدساوية على المادة 17 من لائحة الانضباط التي تنص على إيقاف اللاعب المطرود بالبطاقة الحمراء مباراة واحدة في المسابقة نفسها. وفي الوقت نفسه، أكدت إدارة نادي الفتح صحة مشاركة لاعب الفريق محمد الفهيد بقرار صادر من لجنة الانضباط، وأن الإيقاف تم في مباراة القيصومة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي.



كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يفجر أوضاع القادسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.