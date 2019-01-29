شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي عينه على النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بطموحات كبيرة وآمال عريضة يخوض منتخب الإمارات لقاء مهما وحاسما في طريقه للنهائي الآسيوي وذلك عندما يلاقي منتخب قطر اليوم (الثلاثاء) على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة عند الساعة الـ5 مساءً، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من كأس أمم آسيا الـ17 المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يدخل منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد مشوار محفوف بالصعاب بداية بالتعادل مع البحرين بهدف لكل منهما، ومن ثم الفوز على الهند بهدفين نظيفين، وأنهى مشوار المجموعات بالتعادل مع تايلند ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور الـ16 ليقابل قيرغيزستان، وبعد مباراة صعبة امتدت لأشواط إضافية تمكن الإماراتي من الفوز 3/‏‏2. وفي دور الثمانية، واجه صاحب الدار نظيره حامل اللقب منتخب أستراليا، واستغل المهاجم الإماراتي علي مبخوت خطأ دفاعيا ليحرز هدف اللقاء الوحيد الذي أهّل الإمارات للقاء الليلة. ويسعى أبناء زايد للتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخهم ليكرروا إنجاز 1996 عندما استضافوا البطولة ووصلوا للنهائي وخسروا أمام منتخبنا الوطني بركلات الترجيح.

أما منتخب قطر، فقد تصدر مجموعته، ومن ثم تجاوز العراق، ومن بعده كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها (هدف دون مقابل)، وحقق الانتصار في جميع اللقاءات التي خاضها في مشواره ولم يلج مرماه أي هدف. ويدخل هذا اللقاء على أمل الوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.