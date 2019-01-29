شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يساند «الأبيض» من المدرجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) في الوقت الذي منعت الإصابة النجم الإماراتي عمرعبدالرحمن من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2019، حرص «عموري» على حضور مباريات الأبيض الإماراتي في البطولة الآسيوية ومساندة زملائه اللاعبين ودعمهم معنويا من أجل مواصلة الانتصارات، والسير نحو تحقيق اللقب القاري، إذ لاقى حضور «عموري» في المدرجات اهتماما كبيرا من قبل الجماهير الإماراتية، التي كانت تمني النفس بمشاركة اللاعب مع زملائه في كأس الأمم الآسيوية الحالية، لكن شاءت الأقدار حينما تعرض «عموري» للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه الهلال في إحدى مباريات الموسم الرياضي الحالي، وتمنت الجماهير الإماراتية عودة اللاعب للركض ومواصلة مشواره الكروي.

في الوقت الذي منعت الإصابة النجم الإماراتي عمرعبدالرحمن من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2019، حرص «عموري» على حضور مباريات الأبيض الإماراتي في البطولة الآسيوية ومساندة زملائه اللاعبين ودعمهم معنويا من أجل مواصلة الانتصارات، والسير نحو تحقيق اللقب القاري، إذ لاقى حضور «عموري» في المدرجات اهتماما كبيرا من قبل الجماهير الإماراتية، التي كانت تمني النفس بمشاركة اللاعب مع زملائه في كأس الأمم الآسيوية الحالية، لكن شاءت الأقدار حينما تعرض «عموري» للإصابة بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه الهلال في إحدى مباريات الموسم الرياضي الحالي، وتمنت الجماهير الإماراتية عودة اللاعب للركض ومواصلة مشواره الكروي.

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