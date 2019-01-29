شكرا لقرائتكم خيتافي ضيف فالنسيا بالليجا الإسبانية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل خيتافى ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "المستايا"، في "إياب" الدور ربع النهائى بمسابقة كأس اسبانيا.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الاسبوع الماضي انتهت بفوز خيتافى بهدف دون مقابل.

ويحتاج فالنسيا لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لصعود إلى الدور نصف النهائى، بينما يكفى خيتافي التعادل السلبي لبلوغ الدور القادم، فى حين ستمتد المباراة إلى شوطين إضافيين وربما الوصول لركلات الترجيح حال إنتهاء الوقت الاصلي بفوز فالنسيا بهدف دون مقابل حيث سيتعادل الفريقان فى مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 1 – 1.

ويدخل فالنسيا مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزاً عريضاً السبت الماضي على فياريال بثلاثية نظيفة بملعب "المستايا" ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا"، وكان هذا الفوز هو السادس لفالنسيا هذا الموسم، بعد التعادل في 11 مباراة والخسارة في 4، بينما كانت الهزيمة التاسعة لفياريال، الذي فاز في 3 لقاءات فقط وتعادل في 9، أما خيتافى فخسر الأحد الماضى خارج ملعبه أمام اتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.