شكرا لقرائتكم مواجهة مصرية بين عطوة ومارسيلو في الدوري السعودي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث فريق الرائد عن تحقيق فوزه السابع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي عندما يستضيف الاتفاق فى الخامسة والنصف مساء اليوم بمدينة "بريدة" ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر المسابقة.

وتحمل مباراة الرائد والاتفاق النكهة المصرية كونها تشهد مواجهة ثنائية تجمع بين محمد عطوة مدافع الرائد وحسين السيد لاعب الاتفاق.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الرائد صاحب المركز العاشر.

كما يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بالمسابقة للحفاظ على آماله فى البقاء بدوري الاضواء عندما يستضيف الشباب فى السابعة والربع مساء اليوم بملعب "الجوهرة".

ويحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

ويدرك لاعبو الاتحاد أن الهزيمة فى مباراة اليوم ستصعب من مهمة الفريق في البقاء بدوري الأضواء بينما يبحث الشباب عن تحقيق الفوز السادس على التوالي لمواصلة مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي والحفاظ على آماله فى حصد اللقب.