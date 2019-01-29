شكرا لقرائتكم ميلان يقارع نابولي علي بطاقة الصعود لنصف نهائي كأس إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق ميلان مواجهة جديدة أمام نابولي في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة كأس ايطاليا.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديا ميلان ونابولي الاسبوع الحالي بعدما سبق وأن إلتقيا السبت الماضي بملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى ميلان الباحث عن تذكرة الصعود إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ايطاليا، عن كسر العقدة التي تلازمه ضد نابولي حيث لم يتذوق ميلان طعم الإنتصار على نابولي في المواجهات التسع الأخيرة بينهما، وتحديداً منذ ديسمبر 2014 عندما تفوق ميلان بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولم يتذوق ميلان طعم الحصول على كأس ايطاليا منذ عام 2003، فيما كانت أخر ألقاب نابولي في عام 2014.

ويتطلع نابولي لحصد بطولة كأس ايطاليا هذا الموسم بعدما تضاءلت آماله بشدة في الفوز بلقب الدوري حيث يتأخر بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، فيما ودع مسابقة دوري ابطال اوروبا من دور المجموعات لينتقل إلى مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، فيما يصارع ميلان على حجز مقعد في المربع الذهبي بمسابقة الدوري الإيطالي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري الابطال.