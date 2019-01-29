فيكتور اولاديبو يخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى

اسماء السيد - ذكر نادي إنديانا بايسرز الإثنين أن صانع ألعابه فيكتور أولاديبو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب اصابته الأربعاء في قدمه اليمنى، خضع لعملية جراحية لاصلاح الوتر المتضرر، وقد تمت بنجاح.

وتعرض اولاديبو المولود لأب سيراليوني وأم نيجيرية، للاصابة عندما كان يدافع عن منطقة فريقه في وجه الكاميروني باسكال سياكام في نهاية الربع الثاني من المباراة التي فاز فيها بايسرز على تورونتو رابتورز 110-106.

وأولاديبو البالغ 26 عاما هو أفضل مسجل لبايسرز بمعدل وسطي 19,2 نقطة في المباراة مع 5,6 متابعات و5,2 تمريرات حاسمة.

وكتب اولاديبو السبت على صفحته في انستاغرام "أتوقع أن أعيش لحظات صعبة، لكنها لن تدوم طويلا. سأعود أفضل من السابق".

