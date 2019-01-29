محمد محمود يصل القاهرة اليوم ويعود لألمانيا بعد 6 أسابيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود، لاعب الأهلى إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا مؤخرًا.
وقال نادر شوقى، وكيل أعمال محمد محمود، إن اللاعب سيصل القاهرة اليوم وسيخوض برنامجًا تأهيليًا لمدة ستة أسابيع بالنادى الأهلي، على أن يعود إلى ألمانيا بعد ستة أسابيع لعرض نفسه على الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة الرباط الصليبى.
وكان محمد محمود قد أجرى جراحة فى ألمانيا بعدما تعرض للإصابة فى الرباط الصليبى وغضروف الركبة خلال مشاركته الثانية مع الأهلى أمام سموحة، وهى المباراة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.
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