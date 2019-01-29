شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيد" يطلق اسم سيف زاهر على بطولة كرة القدم الودية السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى الصيد، برئاسة محسن طنطاوى، على إطلاق اسم سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على بطولة كرة القدم الودية السنوية الـ14 التى ينظمها نادى الصيد خلال الفترة من 31 يناير حتى 8 فبراير.

ويأتى قرار مجلس إدارة الصيد بإطلاق إسم سيف زاهر على البطولة فى العام الحالي، تكريما له، خاصة أنه يعد أحد الكوادر الرياضية والكروية فى مصر وأبرز الإعلاميين الرياضيين على الساحة فى الوقت الحالى، كما أنه من أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وعضو مجلس إدارة سابق على مدار 14 عاما، بجانب دوره الكبير فى خدمة النادى على مدار السنوات الماضية، حيث دائما ما يظهر فى كافة الأحداث داخل نادى الصيد.

وتعد بطولة كرة القدم الودية السنوية التى ينظمها نادى الصيد، أحد أشهر بطولات الناشئين على مستوى مصر، خاصة أنها تستقطب عدد كبير من كبار الأندية للمشاركة بها، وتشهد ندية ومنافسة كبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس المقبل على ملاعب نادى الصيد بالدقى، بمشاركة 20 ناديا على رأسهم الصيد والأهلى والزمالك والإسماعيلى وبيراميدز ومصر المقاصة والمقاولون العرب ووادى دجلة والإنتاج الحربى والترسانة وإنبى.