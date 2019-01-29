الصيد مع الأهلى.. وسبورتنج أمام الدفاع المغربى فى البطولة العربية لسيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء 3 مواجهات قوية فى ثالث أيام البطولة العربية لأندية سيدات الكرة الطائرة رقم 20 والتى تستضيفها مصر باستاد القاهرة .
وتشهد لقاءات اليوم مواجهات بين كل من الصفاقسى التونسى مع المحرق البحرينى فى الثالثة عصرًا وسبورتنج مع الدفاع الحسنى المغربى الساعة 5 مساءً والصيد مع الأهلى فى السابعة مساء.
بينما تقام غدًا الأربعاء لقاءات مهمة فى رابع أيام البطولة بمواجهات بين كل من الصفاقسى التونسى مع الصيد المصرى والدفاع الحسنى المغربى مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج .
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