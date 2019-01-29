شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير الرياضة السابق وزوجته فى زيارة لنجلهما بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، متابعيه عبر حسابه على "تويتر" بصورة تجمعه بحرمه ونجله على من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الرياضة السابق، كشف أن الصورة كانت بالأمس فى أثناء زيارته وزوجته لنجلهما على الذى يقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الصورة التى شاركها الوزير السابق، حازت على إعجاب متابعيه الذين أثنوا عليه وعلى دماثة خلقه وإنجازاته التى حققها خلال حقبته الوزارية، متمنين له ولأسرته العيش فى صحة وسعادة.
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