شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: أطالب سيد عبد الحفيظ بالتركيز فى عمله فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن تعيين محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها، اليوم الثلاثاء، بالجولة العشرين للدوري ليس له علاقة بتصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وقال عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى : «أقسم بالله البنا تم إبلاغه من يومين بإدارة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة قبل تصريحات سيد عبد الحفيظ، ومحمود البنا كان سيدير مباراة الزمالك وبيراميدز قبل تأجيلها».

وأضاف: أطالب سيد عبد الحفيظ بالتركيز في عمله وعدم الحديث عن الحكام"، وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة أعلنت تعيين الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين للدورى.