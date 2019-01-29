شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2 فبراير المقبل، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار.

ويشارك في بطولة 6 لاعبين مصريين وهم: مازن هشام، محمد رضا، زاهد سالم، مروان الشوربجي، عمر مسعد، محمد أبو الغار.

وتبدأ منافسات الجولة الأولى من البطولة بمواجهة مصرية، حيث يلتقي محمد رضا بنظيره زاهد سالم، فيما يواجه مازن هشام نظيره الإنجليزي ريتشى فالوز.

تعد هذه البطولة الثالثة التي يشارك فيها مروان الشوربجي المصنف الثامن عالميًا في الموسم الجاري، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته طويلاً عن القفص الزجاجي ليتراجع من التصنيف العالمي الثالث إلى الثامن.