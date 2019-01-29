فان دايك قد يشكل ورطة لكلوب أمام ليستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت تقارير إنجليزية أن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قد يغيب عن مواجهة ليستر سيتي، المقرر لها يوم الأربعاء على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" صباح الثلاثاء إن مشاركة فان دايك أمام ليستر أصبحت في محل شك، حيث لم يعد المدافع للتدريبات الكاملة مع الريدز، بعدما تعرض للمرض عقب رحلة الفريق لدبي الأسبوع الماضي.

صاحب الـ27 عامًا، الذي انضم إلى ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون بنهاية عام 2017، لم يغب عن أي مباراة لفريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي، من مباراة هدرسفيلد تاون في يناير الماضي خارج الديار.

وبالتالي قد يعتمد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على خدمات الثنائي ديجان لوفرين وجويل ماتيب في قلب الدفاع، لمواصلة تعزيز الصدارة والحفاظ على فارق النقاط مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.