رياضة | موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الأهلي فوزا مثيرا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويواجه الأهلي منافسه سيمبا التنزاني، يوم السبت المقبل في الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار بالجولة الأولي ضد فيتا كلوب الكونغولي، بنتيجة هدفين نظيفين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعادل فريق شبيبة الساورة الجزائري ضد الأهلي بالجولة الثانية، بنتيجة هدف لكل فريق بعد هدف كريم نيدفيد في الدقائق الأخيرة من المباراة.
يذكر أن النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام فريق وادي دجلة، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلي 33 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 9 نقاط عن نادي الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري.
وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قنواتها المشفرة علي قمر النايل سات والسهيل سات.
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أعرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه على الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.
وقال مارتن لاسارتي إن الأهلي نجح في تحقيق فوز مهم على حساب منافس قوي، وحصل على 3 نقاط هامة في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالوصول إلى قمة جدول مسابقة الدوري المصري.
وأوضح لاسارتي أن الأهلي ظهر بشكل جيد، خاصة في الدقائق الأولى التي لاحت فيها للفريق العديد من الفرص السهلة مشيرًا إلى أن إهدار عدد من الفرص يعتبر أمرًا طبيعيًا في كرة القدم.
وأشار إلى أن خروج أجاي جاء للحفاظ عليه، خاصة وأنه عائد من الإصابة، بعد أن غاب لفترة تجاوزت أربعة أشهر، وأن هناك لاعبين لا يمكنهم اللعب لمباراة كاملة مثل جيرالدو، وسعد سمير، وصلاح محسن، وهشام محمد، بعد عودتهم من الإصابة.
وتابع لاساراتي: "الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط وأن أي دوري في العالم هناك بين كل مباراة وأخرى فارق ٧ أيام، بينما في مصر، الفارق ثلاث مباريات فقط، مما يتسبب في إرهاق الفريق.. الإصابات التي يتعرض لها العديد من اللاعبين تعد منطقية في ظل كثرة المباريات وضغطها بهذا الشكل".
وواصل لاسارتي: "اليوم.. أكملنا شهرًا بالعمل داخل الأهلي، والجهاز الفني يقوم بإجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين وعمومًا، أنا راضٍ عن البرنامج البدني الذي وضعناه للفريق حتى الآن".
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