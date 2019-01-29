رياضة | توتنهام يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "الجارديان"، إن توتنهام يجهز عرضا ضخما لعرضه على نادي ريال مدريد، لضم اللاعب الويلزي في نهاية الموسم.

ويريد مسئولو الفريق الإنجليزي في تقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو، من أجل عودة جاريث بيل في الصيف القادم لناديه السابق.

وكان بيريز رئيس نادي ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين، ودخول جاريث بيل ضمن الصفقة مع فريق توتنهام، وان يدفع الملكي مبلغ مالي أيضا.

أزمة في ريال مدريد

دخل سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في أزمة جديد مع اللاعبين، خاصة بعد تذبذب أداء الفريق في الفترة الماضية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن سولاري دخل في صدام مع داني سيبايوس لاعب خط وسط الفريق، بعد عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.

ويعد سيبايوس هو اللاعب الثالث الذي يشتكي من عدم المشاركة، وكان إيسكو ومارسيلو قد تسببا في أزمة مع سولاري أيضا.

وتحدث اللاعب مع سولاري لمعرفة سبب عدم مشاركته مع الفريق، واستبعاده من القائمة في مباراة إسبانيول الماضية بالدوري الإسباني، والذي انتهت بنتيجة 4-2 للأبيض.

3 مهاجمين مرشحون لارتداء قميص ريال مدريد

يرصد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد المهاجمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع "الدون بالون"، إن بيريز كان يستهدف ضم بعض اللاعبين، ولكن انتقالات يناير في اوروبا غيرت من وجهة الإدارة.

ويستهدف نادي ريال مدريد أن يرتدي أحد الثلاثي "هاري كين مهاجم نادي توتنهام - ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان - فيرنر مهاجم لايبزج".

ويسعى الفريق الأبيض لدعم خط هجوم الفريق، خاصة بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي في بداية الموسم الجاري.