رياضة | أزمة قوية تضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية تضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في أزمة جديد مع اللاعبين، خاصة بعد تذبذب أداء الفريق في الفترة الماضية.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن سولاري دخل في صدام مع داني سيبايوس لاعب خط وسط الفريق، بعد عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.
ويعد سيبايوس هو اللاعب الثالث الذي يشتكي من عدم المشاركة، وكان إيسكو ومارسيلو قد تسببا في أزمة مع سولاري أيضا.
وتحدث اللاعب مع سولاري لمعرفة سبب عدم مشاركته مع الفريق، واستبعاده من القائمة في مباراة إسبانيول الماضية بالدوري الإسباني، والذي انتهت بنتيجة 4-2 للأبيض.
3 مهاجمين مرشحون لارتداء قميص ريال مدريد
يرصد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد المهاجمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع "الدون بالون"، إن بيريز كان يستهدف ضم بعض اللاعبين، ولكن انتقالات يناير في اوروبا غيرت من وجهة الإدارة.
ويستهدف نادي ريال مدريد أن يرتدي أحد الثلاثي "هاري كين مهاجم نادي توتنهام - ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان - فيرنر مهاجم لايبزج".
ويسعى الفريق الأبيض لدعم خط هجوم الفريق، خاصة بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي في بداية الموسم الجاري.
أهم أخبار ريال مدريد أمس الإثنين
فاز فريق ريال مدريد مساء أمس الأحد على نظيره إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
وبذلك يرتفع رصيد فريق ريال مدريد بالدوري الإسباني للنقطة 39 بالمركز الثالث بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.
ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي "أهم أخبار ريال مدريد اليوم
*صراع شرس بين مدريد والمان يونايتد لخطف بوجبا
كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن صراع شرس بين نادي ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت إلى أن بول بوجبا مستمر في جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، بعد استعادة مستواه منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وبالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.
ويذكر أن الفرنسي بول بوجبا واجه صعوبات كبيرة منذ وصوله إلى النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك بعد دخوله في صدام كبير للغاية مع مدربه السابق جوزيه مورينيو، ولكن بعد إقالته انفجر لاعب يوفنتوس الإيطالي.
*جوارديولا يستفز مدريد بتصريحات مثيرة
كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أفضل الأندية في أوروبا خلال العقد الأخير بحسب وجهة نظره، واستبعد ريال مدريد من قائمته المختصرة، الأمر الذي أثار غضب جماهير النادي الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد جوارديولا على أن برشلونة وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى يوفنتوس هم الأفضل في أوروبا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2009.
وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: "لقد كان فريق يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة الأفضل في أوروبا في العقد الماضي".
وتابع حديثه “لماذا ؟ لأن كل موسم يفوزون بالدوري، ويفوزون بالكأس أيضاً، كل موسم هم حاضرون”.
وعلقت صحيفة ماركا على تصريحات جوارديولا بأنها مجرد محاولة لاستفزاز ريال مدريد، لأن الجميع يعلم أن الفريق الملكي هو الأفضل في العقد الماضي على اعتبار أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 سنوات، و3 مرات على التوالي بإنجاز غير مسبوق.
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