رياضة | أزمة قوية تضرب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية تضرب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في أزمة جديد مع اللاعبين، خاصة بعد تذبذب أداء الفريق في الفترة الماضية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن سولاري دخل في صدام مع داني سيبايوس لاعب خط وسط الفريق، بعد عدم مشاركته في المباريات الأخيرة.

ويعد سيبايوس هو اللاعب الثالث الذي يشتكي من عدم المشاركة، وكان إيسكو ومارسيلو قد تسببا في أزمة مع سولاري أيضا.

وتحدث اللاعب مع سولاري لمعرفة سبب عدم مشاركته مع الفريق، واستبعاده من القائمة في مباراة إسبانيول الماضية بالدوري الإسباني، والذي انتهت بنتيجة 4-2 للأبيض.

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