رياضة | قبل موراتا.. 6 نجوم لعبوا مع ريال مدريد وأتلتيكو من بينهم سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موراتا.. 6 نجوم لعبوا مع ريال مدريد وأتلتيكو من بينهم سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم الإثنين، عن اتفاقه مع تشيلسي على ضم الإسباني ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لما تبقى من الموسم وموسم إضافي، وقال النادي خلال بيان رسمي أن موراتا البالغ من العمر 26 عاماً قد وقع للنادي بعد أن اجتاز الفحص الطبي يوم الأحد.

وكان الإسبانى ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي قد قرر الموافقة على الانتقال إلى أتلتيكو مدريد بسبب قلة فرصة المشاركة مع البلوز بعد ضم جونزالو هيجواين لاعب نابولي.

وسبق لموراتا اللعب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتألق معهما لكن يبدو أن اللاعب يمر بفترة "جفاف" تهديفي في الفترة الحالية، كما أنه تدرب مع عدد من كبار المدربين مثل مورينيو وزيدان وأليجري ولويس إنريكي وكونتي وساري وسيتدرب حالياً مع المخضرم سيميوني.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" نجوم لعبوا في صفوف ريال مدريد وأتلتيكو على خطى موراتا:

1- تيبو كورتوا:

قضى البلجيكي ثلاثة مواسم رائعة في أتليتكو، وحصل على لقب الدوري المحلي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2014 وذلك قبل أن يخوض تجربة ناجحة مع تشيلسي ومن ثم ينتقل للريال في الصيف الماضي.

2- ثيو هرنانديز:

على عكس شقيقه الأكبر لوكاس، الذي لا يزال جزءًا رئيسيًا من فريق أتليتكو، ترك ثيو أتلتيكو في عام 2017 بعد أن خرج من حسابات سيميوني لكن الظهير الأيسر لعب 23 مباراة في أول موسم له في الريال، وفاز بدوري أبطال أوروبا وتمت إعارته لريال سوسيداد.

3- راؤول:

لعب في أتلتيكو مدريد من 1990 حتى 1992 وذهب إلى الريال وأصبح أسطورة بالنسبة للجماهير وفاز بستة ألقاب في الدوري المحلي وثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا مع النادي خلال الفترة من 1994 حتى 2010.

4- خوسيه أنطونيو رييس:

بعد تجربة سيئة مع أرسنال عاد للعب في صفوف ريال مدريد في الفترة من 2004 إلى 2006 حيثُ لعب 69 مباراة وسجل 16 هدفاً وبعد ذلك انتقل للعب مع أتلتيكو مدريد منذ 2006.

5- سانتياجو سولاري:

انتقل لاعب الوسط سولاري من ريفر بلايت إلى أتليتيكو في عام 1999، لكن هبوطهم من الدوري في عام 2000 قاده إلى السانتياجو برنابيو، وفاز بلقب الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2002.

6- بيرند شوستر:

كانَ شوستر جُزءاً هاماً من فريق برشلونة خلال عام 1980 وكان انتقاله إلى ريال مدريد مُثير للجدل ووقعَ الألماني مع أتليتيكو مدريد في خريف عام 1990.