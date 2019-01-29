رياضة | شيكابالا في المصري لمدة موسم ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا في المصري لمدة موسم ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنهى مسؤولو المصري اتفاقهم مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك لضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وجاء الاتفاق على استعارته لمدة موسم ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري.
ويحصل شيكابالا على مبلغ 2 مليون جنيه حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يحصل على 3 مليون جنيه في الموسم المقبل.
و يتحمل النادي البورسعيدي تكاليف فسخ اللاعب الأسمر لعقده مع النادي اليوناني المقدرة بـ 20 ألف يورو.
وخاطب مسئولو المصري إدارة الزمالك للتعرف على مطالبهم المالية حتى يتم الإعلان عن صفقة انضمام نجم الزمالك إلى النادي البورسعيدي رسمياً.
شيكابالا يجتمع بإدارة المصري لحسم انتقاله للفريق
يعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادي أبولون سميرني اليوناني جلسة الآن مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي للإتفاق على انتقال اللاعب لصفوف الفريق.
وكان الزمالك قد رفض انتقال اللاعب لنادي الاتحاد السكندري بسبب خلافات الناديان.
ويرغب المصري في استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
ومن المقرر أن يتولى المصري إنهاء أزمة مستحقات نادي أبولون سميرني اليوناني نظير إنهاء قطع إعارة اللاعب.
شيكابالا يقترب من المصري البورسعيدي
كشف مصدر أن نادي المصري البورسعيدي أصبح الأقرب الآن لضم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك وذلك بعدما رفض الزمالك بشكل نهائي رحيل اللاعب لصفوف الاتحاد السكندري بعد توتر علاقة الناديان خلال الأيام الماضية.
وكان الاتحاد ينوي دفع مقابل مادي لنادي أبولون اليوناني من أجل قطع إعارة اللاعب وسيقوم المصري بإجراء نفس الخطوة حيث تم وعد اللاعب بذلك لإنهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة قبل غلق باب القيد.
ووافق الزمالك على عرض المصري في ظل العلاقة الجيدة بين الناديان ويسعى المصري لحسم تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.
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