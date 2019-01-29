رياضة | شيكابالا في المصري لمدة موسم ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا في المصري لمدة موسم ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسؤولو المصري اتفاقهم مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك لضمه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء الاتفاق على استعارته لمدة موسم ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري.

ويحصل شيكابالا على مبلغ 2 مليون جنيه حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يحصل على 3 مليون جنيه في الموسم المقبل.

و يتحمل النادي البورسعيدي تكاليف فسخ اللاعب الأسمر لعقده مع النادي اليوناني المقدرة بـ 20 ألف يورو.

وخاطب مسئولو المصري إدارة الزمالك للتعرف على مطالبهم المالية حتى يتم الإعلان عن صفقة انضمام نجم الزمالك إلى النادي البورسعيدي رسمياً.

شيكابالا يجتمع بإدارة المصري لحسم انتقاله للفريق