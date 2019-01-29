رياضة | 3 مهاجمين مرشحون لارتداء قميص ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مهاجمين مرشحون لارتداء قميص ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرصد مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد المهاجمين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية حسب موقع "الدون بالون"، إن بيريز كان يستهدف ضم بعض اللاعبين، ولكن انتقالات يناير في اوروبا غيرت من وجهة الإدارة.

ويستهدف نادي ريال مدريد أن يرتدي أحد الثلاثي "هاري كين مهاجم نادي توتنهام - ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان - فيرنر مهاجم لايبزج".

ويسعى الفريق الأبيض لدعم خط هجوم الفريق، خاصة بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النادي في بداية الموسم الجاري.

فاز فريق ريال مدريد مساء أمس الأحد على نظيره إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وبذلك يرتفع رصيد فريق ريال مدريد بالدوري الإسباني للنقطة 39 بالمركز الثالث بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي "أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*صراع شرس بين مدريد والمان يونايتد لخطف بوجبا

كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن صراع شرس بين نادي ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن بول بوجبا مستمر في جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، بعد استعادة مستواه منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وبالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن الفرنسي بول بوجبا واجه صعوبات كبيرة منذ وصوله إلى النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد، وذلك بعد دخوله في صدام كبير للغاية مع مدربه السابق جوزيه مورينيو، ولكن بعد إقالته انفجر لاعب يوفنتوس الإيطالي.

*جوارديولا يستفز مدريد بتصريحات مثيرة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن أفضل الأندية في أوروبا خلال العقد الأخير بحسب وجهة نظره، واستبعد ريال مدريد من قائمته المختصرة، الأمر الذي أثار غضب جماهير النادي الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جوارديولا على أن برشلونة وبايرن ميونخ، بالإضافة إلى يوفنتوس هم الأفضل في أوروبا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2009.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: "لقد كان فريق يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة الأفضل في أوروبا في العقد الماضي".

وتابع حديثه “لماذا ؟ لأن كل موسم يفوزون بالدوري، ويفوزون بالكأس أيضاً، كل موسم هم حاضرون”.

وعلقت صحيفة ماركا على تصريحات جوارديولا بأنها مجرد محاولة لاستفزاز ريال مدريد، لأن الجميع يعلم أن الفريق الملكي هو الأفضل في العقد الماضي على اعتبار أنه حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 سنوات، و3 مرات على التوالي بإنجاز غير مسبوق.

* لاعب لاتيني على أعتاب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك لاعب جديدة يقترب من الانضمام لفريق ريال مدريد ليواصل الملكي سياسته في التعاقد مع اللاعبين الشباب من أمريكا الجنوبية.

و يسعى الريال للتعاقد مع بيدرو دي لا فيجا، المتألق في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "بيرنابيو ديجيتال" الاسبانية، التي أوردت الخبر عن إذاعة "كادينا سير"، فإن ريال مدريد يتابع لاعب كرة القدم الشاب الذي يلعب حاليا مع أتلتيكو لانوس، والذي يمكنه اللعب كجناح يمين ويسار ويشبه كثيرا فينيسيوس جونيور.

*بنزيما: انا لاعب رأس حربة بروح صانع ألعاب

صرح الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأنه يرى نفسه لاعب رأس حربة بروح صانع ألعاب، مشيرًا إلى أنه يرغب في تقديم أفضل ما لديه في كل مباراة يشارك فيها مع المرينجي.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدفين، والظهور بمستوى مميز في تلك المباراة، ليرتفع رصيده التهديفي مع ريال مدريد هذا الموسم لـ 15 هدفًا.

وتحدث كريم بنزيما حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً :"لا أعلم ما إذا كانت هذه أفضل مباراة لي هذا الموسم أم لا".

وأضاف "في كل مباراة أرغب في تقديم أقصى ما لدي، والقيام بأشياء جيدة في اللقاء، بالإضافة لإحرازي الأهداف، وصناعتها.

وتابع "الناس تطلب من المهاجم إحراز الأهداف، ولكنني أشعر بأنني لاعب رقم "9" بروح لاعب رقم 10".

وأشارت الصحيفة بأنه قام بالكشف عن يده المصابة للكاميرات أثناء هذه المقابلة، موضحًا بأن هناك حاجة إلى الالتزام، والتغلب على الشدائد.

*أسينسيو يربك حسابات سولاري بعد إصابته

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن إصابة ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد، في الكاحل خلال تدريبات الملكي اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو قد عانى من التواء في الكاحل وخرج بشكل عاجل من ميدان التدريبات رغم أن الجهاز الطبي سارع في تقديم الإسعافات الأولية له.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أسينسيو تسبب في حالة من الذعر بمركز تدريبات النادي الملكي بعدما لم يتمكن من إكمال تدريباته بعد إصابته.

ويُنتظر خضوع أسينسيو لفحوصات طبية على على موضع إصابته لمعرفة إمكانية تأثيرها على مشاركته في مباراتي جيرونا المقبلة في الكأس وديبورتيفو ألافيس في الدوري.