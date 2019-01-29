رياضة | بعد الحصول على المركز الثامن ببطولة العالم .. منتخب اليد يصل القاهرة برفقة وزير الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الحصول على المركز الثامن ببطولة العالم .. منتخب اليد يصل القاهرة برفقة وزير الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد مساء اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة الدولى قادماً من الدنمارك عقب المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت بدولتى ألمانيا والدنمارك في الفترة من 10 حتى 27 يناير 2019.

ورافق المنتخب من الدنمارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد حضورهما المباراة النهائية بين الدنمارك والنرويج التي أقيمت أمس، وتسلمهما "راية استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021 بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وقيادات دولة الدنمارك.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى الذى قدمه لاعبو منتخب مصر لكرة اليد في فعاليات بطولة العالم لكرة اليد، وتحقيقهم للمركز الثامن، مثنياً على دور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد في إعداد المنتخبات للمنافسات الدولية، والعمل على نشر ممارسة اللعبة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي إنه من الآن سيتم اتخاذ كل الاستعدادات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد التي من المقرر أن تستضيفها مصر في 2021، وذلك على صعيد النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية.

وفى نفس السياق، طالب الوزير من الاتحاد المصري لكرة اليد بالاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية القادمة، والإعداد الفني والتدريبي للاعبي المنتخب الوطنى لتحقيق الفوز بها، وكذا الاستعداد للمنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، للتأكيد على ريادة وتقدم كرة اليد المصرية ووجودها ضمن المنتخبات الثمانية الكبار على مستوى العالم.