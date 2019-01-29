اونلاين | ميلان ونابولي - بث مباشر - كورة ستار - كورة لايف - الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان ونابولي - بث مباشر - كورة ستار - كورة لايف - الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ميلان، نظيره نابولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا وذلك في لقاء من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا لكلا الفريقين لقوة وأهمية المباراة، في مبارة مثيرة، كورة لايف مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

ويوجد صاحب الأرض والجمهور فريق ميلان في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، إذ فاز في 9 مباريات من أصل21، وخسر خلال 4 مباريات، وتعادل في 9، وسجل لاعبوه 28 هدفًا ومنيت الشباك بـ20 آخر، فيما يوجد نابولي في وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة ويفصله 11 نقطة عن اليوفي المتصدر، يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

وسيكون البرتغالي انسيني نجم نابولي وسوسو نجم الميلان جاهزان لخوض لقاء جديد لزيادة عدد أهدافهم في البطولة الإيطالية، وكان الفريقين قد تعادلا سلبيا في أخر لقاء جمع بينهما منذ ايام قليلة في الكالتشيو كورة ستار مشاهدة مباراة ميلان ونابولي بث مباشر.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ميلان ونابولي في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD.