شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصيد المصري يطلق إسم سيف زاهر على بطولة كرة القدم الودية السنوية والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - استقر مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، على إطلاق إسم الكابتن سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على بطولة كرة القدم الودية السنوية الـ14 التي ينظمها نادي الصيد خلال الفترة من 31 يناير حتى 8 فبراير.

ويأتي قرار مجلس إدارة الصيد بإطلاق إسم سيف زاهر على البطولة في العام الحالي، تكريما له، خاصة أنه يعد أحد الكوادر الرياضية والكروية في مصر وأبرز الإعلاميين الرياضيين على الساحة في الوقت الحالي، كما أنه من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وعضو مجلس إدارة سابق على مدار 14 عاما، بجانب دوره الكبير في خدمة النادي على مدار السنوات الماضية، حيث دائما ما يظهر في كافة الأحداث داخل نادي الصيد.

وتعد بطولة كرة القدم الودية السنوية التي ينظمها نادي الصيد، أحد أشهر بطولات الناشئين على مستوى مصر، خاصة أنها تستقطب عدد كبير من كبار الأندية للمشاركة بها، وتشهد ندية ومنافسة كبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس المقبل على ملاعب نادي الصيد بالدقي، بمشاركة 20 ناديا على رأسهم الصيد والأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز ومصر المقاصة والمقاولون العرب ووادي دجلة والإنتاج الحربي والترسانة وإنبي.