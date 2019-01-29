شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة نيمار في برشلونة تتقلص.. والبرازيلي يطلب ود مدريد والان مع التفاصيل

أكدت الصحافة البريطانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، غير سعيد مع النادي المملوك لقطر، ويرغب في العودة إلى إسبانيا، لكنه يواجه عدة احتمالات مرتبطة بريال مدريد وفريقه السابق برشلونة.

وأوضحت "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته، أن نيمار مصاب ولا يشعر بالسعادة مع الفريق الباريسي، وسط مخاوف من أن يكون موسمه الثاني مع باريس شبيها بعامه الأول الذي لم يحقق خلال تطلعاته وغاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وأضافت الصحيفة: في العام الماضي غاب عن دور الـ 16 بسبب الإصابة ولم يشارك في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، وتكررت الإصابة في الأيام الماضية ومن الصعب أن يلحق بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، ووجود طبيب المنتخب البرازيلي في باريس يثير التكهنات بأن الإصابة يمكن أن تكون طويلة، ويمكن أن تؤثر على المنتخب البرازيلي في "كوبا أميركا" المقبلة.

وأضافت "ديلي ميل": بعث نيمار رسائل عديدة إلى إدارة النادي الكتالوني يشكو فيها من الحياة في باريس، وكانت لديه فكرة كبيرة عندما وقع مع باريس سان جيرمان، وهي تحقيق لقب دوري الأبطال والحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، ثم الانتقال بعدها إلى ريال مدريد أو الدوري الإنجليزي، لكن الخطة أحبطت.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار ذكر لنادي برشلونة عن طريق والده، بأن النادي المملوك لقطر خدعه، لأنه لم يجد مشروعا رياضيا.

رئيس برشلونة مع فرينكي دي يونغ

وحسب الصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، فإن نادي برشلونة استغل رسائل نيمار التي شكا فيها من الدوري الفرنسي، وذلك لإقناع الهولندي فرينكي دي يونغ بالقدوم إليهم وعدم الذهاب إلى باريس سان جيرمان، حيث شكا نيمار من عدم وجود منافسة في الدوري الفرنسي والطقس والأسلوب البدني لكرة القدم، وذكر والد دي يونغ أن ميسي ساهم في تحويل وجهة الشاب الهولندي من باريس إلى برشلونة، بعدما اتصل به.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن وصول نيمار إلى برشلونة بات أمرا صعبا، بعد التوقيع مع فرينكي دي يونغ "86 مليون يورو"، ووصل إنفاق برشلونة بعد رحيل نيمار إلى "618 مليون يورو"، ولن يتناسب نيمار الضخم مع ميزانية الرواتب الحالية في برشلونة، بعد المبالغ الضخمة التي دفعت إلى جيرارد بيكيه ولويس سواريز وبوسكيتس، والضغوط لوضع جوردي ألبا وديمبيلي على نفس المستوى.

نيمار في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الموسم الماضي

وواصلت الصحيفة البريطانية: ريال مدريد أحد الأندية التي يمكنها إنقاذ نيمار، ومن المتوقع أن يصل اللاعب البرازيلي إلى مدريد في الصيف المقبل بعد "كوبا أميركا"، لأن فلورنتينو بيريز ما زال مقتنعا بأن نيمار هو اللاعب الذي سيحافظ على قيمة ريال مدريد التجارية بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن رغبة بيريز تصطدم بما يقدمه نيمار من مستوى داخل الملعب، حيث يرى البعض في مدريد أن نيمار مقامرة باهظة الثمن وغير جديرة بالثقة، ويمكنه أن يفسخ عقده مع ريال مدريد في أي وقت مثلما فعل في برشلونة، علما أن ريال مدريد أراد نيمار في الصيف الماضي، لكن نيمار رأى أنه من السابق لأوانه الابتعاد عن باريس وسيعتبر الأمر حماقة منه.