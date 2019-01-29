انت الان تتابع لاسارتي: تفوقنا على دجلة وهذا سبب الإصابات في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه التام على مستوى الفريق خلال مباراة وادي دجلة التي فاز بها الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة العشرين، لمسابقة الدوري الممتاز. وقال لاسارتي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة بكل تأكيد، وكان الأهم هو الفوز بها، الفريق قدم مستوى جيد حتى تمكن من افتتاح التسجيل بالإضافة إلى خلق سبع فرص للتسجيل قبل إحراز الهدف الأول".
وفسر لاسارتي سبب خروج جونيور أجايى قائلًا:" جونيور ظل 4 شهور في برنامج تأهيلي بدون خوض مباريات وخاض مباراتين بشكل جيد، والحكم عليه صعب في الوقت الحالي". وواصل: "الإصابات طبيعية، في ظل تلاحم المباريات وذلك بسبب الإجهاد، مؤكدًا أن مدرب الأحمال يحاول وضع برنامج بدني يساعد اللاعبين في ظل تلاحم المباريات". ويستعد
وفسر لاسارتي سبب خروج جونيور أجايى قائلًا:" جونيور ظل 4 شهور في برنامج تأهيلي بدون خوض مباريات وخاض مباراتين بشكل جيد، والحكم عليه صعب في الوقت الحالي".
وواصل: "الإصابات طبيعية، في ظل تلاحم المباريات وذلك بسبب الإجهاد، مؤكدًا أن مدرب الأحمال يحاول وضع برنامج بدني يساعد اللاعبين في ظل تلاحم المباريات".
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم السبت المُقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد أربعة نقاط ويأتي في الوصافة نادي فيتا كلوب الكونغولي برصيد ثلاثة نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني ثالثًا ويمتلك ثلاثة نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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