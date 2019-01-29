انت الان تتابع فرج عامر: رفضت طلب آل الشيخ بضم عبد الله بكري للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه غير معترف بخسارته بطولة الدوري المصري لموسم 2014، وبطولة كأس مصر 2018، معلقًا: "خسرت الدوري بهدف اعتباري غير معترف به من الفيفا، وخسر الكأس بهدف غير صحيح". وتطرق عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، للحديث عن علي ماهر، المدير الفني السابق للفريق، مشيرًا إلى أنه سيكون مدرب عالمي في السنوات المقبلة، مضيفًا: "علي ماهر قرر الرحيل عندما لم تكن النتائج جيدة، وكان الموضوع صغير وتم احتوائه لكنه رحل بعدها، ومن الوارد أن يكون بيراميدز قدم له عرض".
وتابع عامر: "من الممكن أن يكون بيراميدز قد فكروا في علي ماهر، وإن فكروا فهو تفكير سليم، لأنه في رأيي سيكون مدرب عالمي في المستقبل، وأن الظروف لم تساعده في سموحة بالإضافة للإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق".وأضاف: "كنا نريد انضمام طبيب لجهاز الفريق لكن علي ماهر اعترض على ذلك وهذا حقه، وقرر يرحل بعدها
وتابع عامر: "من الممكن أن يكون بيراميدز قد فكروا في علي ماهر، وإن فكروا فهو تفكير سليم، لأنه في رأيي سيكون مدرب عالمي في المستقبل، وأن الظروف لم تساعده في سموحة بالإضافة للإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق".
وأضاف: "كنا نريد انضمام طبيب لجهاز الفريق لكن علي ماهر اعترض على ذلك وهذا حقه، وقرر يرحل بعدها واحترمنا رغبته في ذلك"، موضحًا أن ناديه لم يطالب المنتخب بعلاج محمود عزت مدافع الفريق، وأن لاعبيه سيتم علاجهم في أفضل مكان بالعالم إذا أراد النادي.
وكشف، أنه رفض طلب تركي أل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، ومالك نادي بيراميدز، بضم عبد الله بكري، مدافع الفريق للنادي الأحمر مقابل 16 مليون جنيه في ثانية، مشيرًا إلى أن "آل الشيخ" عرض عليه مهلة نصف ساعة للتفكير، لكنه قام بالرد عليه خلال ثانية واحدة، قائلًا: "لا شكرًا".
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