شكرا لقرائتكم خبر عن 132 لاعباً يتنافسون على ساحل البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيصل مجرشي (جدة)

تستعد المملكة هذه الأيام لاحتضان البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف برعاية SBIA، وهي إحدى الجولات الأوروبية للمحترفين، وأولى البطولات العالمية لغولف المحترفين تقام على ملاعب المملكة، وتحديدا على ملاعب نادي الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على مدى 4 أيام، ابتداء من 31 يناير حتى 3 فبراير 2019، بمشاركة 132 من نخبة نجوم العالم.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر الرميان: «أدركنا منذ البداية أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ونادي الغولف رويال غرينز المنصة النموذجية لاستضافة هذه الفعالية، وذلك لما يتيحانه من خيارات فائقة التميز ضمن الملعب وخارجه، إذ سيحظى اللاعبون، وكبار الشخصيات، والرعاة، والضيوف، والمشاهدون بخدمات عالية الجودة وتجربة ضيافة منقطعة النظير».

ويجسد نادي الغولف رويال غرينز، الحائز على العديد من الجوائز، أهم معالم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ يعتبر أول ملعب غولف جاهز لاحتضان أهم البطولات، مع 18 حفرة تسديد، ليستضيف نخبة لاعبي العالم في منافسات ستحظى بتغطية تلفزيونية تصل إلى الملايين حول العالم.

ويتمتع الملعب بتصميم مميز وإطلالة ساحرة على ساحل البحر الأحمر، ما سيجعله أحد أبرز الملاعب في تاريخ استضافة الجولات الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: «يغمرنا فخر كبير باستضافة فعالية عملاقة من هذا الحجم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي من شأنها التأكيد على مكانة المملكة وما تشهده من تحولات جذرية في إطار رؤية 2030، إذ تعتبر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجهة متنوعة تتيح نمط حياة عصري مع تشكيلة متنوعة من الخيارات للقاطنين والضيوف، فضلاً عن التزامها باستضافة فعاليات رفيعة المستوى بالتوازي مع مرافقها المميزة وأنماط الحياة التي تتيحها، التي تحظى بمزيد من الإقبال والاهتمام في المملكة».