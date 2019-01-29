شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى سباق في العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (العُلا)

وجه ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمضاعفة قيمة جائزة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لسباق القدرة والتحمّل، إلى 15 مليون ريال، ليصبح أكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم، وذلك لتعزيز مكانة محافظة العُلا كوجهة سياحية للتراث والفنون والثقافة والطبيعة والرياضة. كشف ذلك وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، مشددا على أن الهيئة تحظى من خلال مهرجان «شتاء طنطورة» بمتابعة مباشرة من ولي العهد، لإبراز مكانة وتاريخ الجوهرة الأثرية وإدراجها ضمن الوجهات العالمية الأكثر تألقاً للسياحة، والأكثر جذباً للاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب وشابات محافظة العُلا.

وأوضح أن جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ستوزع على المتسابقين وفقا للترتيب التالي؛

صاحب المركز الأول سوف يحصل على 900 ألف ريال سعودي وسيارة «رينج روفر»، فيما يحصل كل من صاحبي المركزين الثاني والثالث على 650 ألف ريال وسيارة «جاغوار F-Pace»، ويحصل كل من أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر على 400 ألف ريال سعودي، ويحصل كل من أصحاب المراكز 11 إلى 100 على 100 ألف ريال سعودي.

وينطلق السباق تحت مسمى (ملتقى الفرسان) السبت القادم 27 جمادى الأولى الموافق 2 فبراير ضمن الفعاليات المقامة في «شتاء طنطورة» في محافظة العُلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ليسلط الضوء على تراث العُلا الذي يعود إلى آلاف السنين.

يذكر أن السباق هو لفئة النجمتين، معترف به من الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على 4 مسارات، تمر عبر جبال العُلا فائقة الجمال، وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال، ويستغرق نحو 8 ساعات لإتمامه، بمشاركة عشرات الفرسان من حول العالم.