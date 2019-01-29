شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري ممنوع من مواجهة العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) استبعد مدرب الشباب سوموديكا، النجم هتان باهبري، من قائمة الـ20 لاعبا التي وصل بها إلى جدة لخوض مواجهة الاتحاد الليلة على ملعب الجوهرة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير

استبعد مدرب الشباب سوموديكا، النجم هتان باهبري، من قائمة الـ20 لاعبا التي وصل بها إلى جدة لخوض مواجهة الاتحاد الليلة على ملعب الجوهرة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الشبابية بيانا توضيحيا مفصلا عن مستقبل باهبري مع النادي. ورفض اللاعب للعرض المقدم من النادي، إذ سيتم بيع عقده قبل دخوله الفترة «الحرة» في فبراير القادم، إذ يرغب اللاعب في الانتقال لنادي الهلال كما انفردت "الخليج 365". وتسعى الإدارة الهلالية لشراء المدة المتبقية من عقد باهبري، من أجل قيده في فترة الانتقالات الشتوية التي ستنتهي (الإثنين) القادم.

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