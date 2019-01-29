شكرا لقرائتكم خبر عن روماني يهندس هجوم الأهلي.. وأدريان في الطريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد، أحمد الداموك (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" عن اتفاق إدارة الأهلي مع نادي سبارتا براغا التشيكي، على انتقال صانع الألعاب الروماني نيكولا ستانسيو (25 عاما) لصفوف الفريق الأهلاوي لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال تجاوزت الـ10 ملايين يورو للنادي وللاعب، إذ من المنتظر أن يصل اللاعب لدبي الليلة، من أجل الخضوع للفحص الطبي، قبل أن يتم التوقيع النهائي، على أن يصل اللاعب الروماني خلال اليومين القادمين لجدة، للانخراط في تدريبات الفريق، بعد أن يجري الفحص الطبي وإجراءات الانتقال النهائية بينه وبين الأهلي.

من جهة أخرى، من المنتظر أن تنهي إدارة النادي الأهلي ملف اللاعب البولندي أدريان، الذي رفضت إدارة نادي تشانغتشون الصيني منحه مخالصه مالية، مشددة على رغبتها في مبلغ مادي مقابل التنازل عن اللاعب، وهو ما قد يرضخ له الأهلي من أجل فسخ عقد اللاعب خلال اليومين القادمين، قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية.