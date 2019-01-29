شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» لعب لعبته.. والأهلي اكتمل بروعته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ظهر «الفار» كثيراً في لقاء الأهلي والتعاون، ولعب دوراً كبيراً في إنصاف الأهلي الذي خرج فائزاً بنتيجة 4/3، فبعد أن تقدم التعاون بهدفين لهدف، احتسب الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ ضربتي جزاء للأهلي مستعيناً بتقنية «الفار»، وعاد ليستعين بها بعد الهدف الرابع للأهلي، كما احتسب قبيل نهاية اللقاء ركلة جزاء للتعاون، ولكن بعد عودته للتقنية من جديد ألغى قراره السابق، لينتهي اللقاء بفوز أهلاوي بنتيجة 4/3 في اللقاء الذي جرى بينهما مساء أمس (الإثنين)، ضمن لقاءات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي اللقاءات الأخرى، حقق النصر والباطن انتصاراً على أحد والفيصلي، فيما تعادل الوحدة والحزم.

ففي بريدة، فاز الأهلي على التعاون بنتيجة 4/3، سجل للأهلي كل من؛ عبدالفتاح عسيري (د:40)، دجانيني تفاريس (هدفين من ركلتي جزاء-د:64، 86)، عمر السومة (من ركلة جزاء-د:80)، فيما سجل للتعاون كل من: إبراهيم الزبيدي (د:56)، جهاد الحسين (د:59)، هيلدون راموس (د:85)، وبذلك يصل الأهلي للمركز الرابع برصيد 30 نقطة، فيما بقي التعاون في المركز السادس برصيده السابق 26 نقطة.

وفي المجمعة، حقق النصر فوزاً عريضاً على أحد 4/0، تناوب على تسجيلها كل من؛ عبدالرزاق حمدالله (د:16)، سلطان الغنام (د:45+1)، يحيى الشهري (د:71)، عوض خميس (د:78)، وبذلك يصل النصر للنقطة 37 متمسكا بالوصافة، فيما بقي أحد في المركز الـ16 (الأخير).

وفي حفر الباطن، تمكن الباطن من الفوز على الفيصلي 2/0 جاءا عن طريق؛ رائد الغامدي (د:85)، وكريستيان دا كروز (ركلة جزاء-د:90+1). وشهد اللقاء حصول لاعب الفيصلي حمدان الشمراني على بطاقة حمراء (د:90+5)، وبذلك يصل الباطن للنقطة 18 ويحتل مؤقتاً المركز الـ12، فيما بقي الفيصلي على رصيده السابق 24 نقطة محتلاً المركز السابع، وتعد هذه أول خسارة للفيصلي بعد 10 لقاءات لم يذق فيها طعم الخسارة.

وعاد الحزم بنقطة ثمينة من مكة المكرمة، بعد تعادله مع مضيفه الوحدة بهدف لكل منهما. تقدم الوحدة أولاً عن طريق أحمد عبده (د:3)، وعادل للحزم كينيدي شيبوكي(د:66)، وبذلك يصل الوحدة للنقطة 28، فيما أصبح رصيد الحزم 16 نقطة في المركز الـ13.