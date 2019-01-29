شكرا لقرائتكم خبر عن بترجي: كلاتنبيرغ بحث عن الإثارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد العرياني (جدة) استغرب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، التصرف الذي قام به حكم مباراة التعاون والأهلي مارك كلاتنبيرغ، باستدعاء مدرب التعاون لإقناعة بأن هدف الأهلي الرابع صحيح وليس تسللا وشرح له اللقطة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشاهد هذا الحدث منذ تطبيق تقنية «الفار» في الملاعب، إذ كانت مثيرة أكثر من كونها مطمئنة لنادي التعاون، فقد اتخذ الحكم قراره مسبقا واحتسب الهدف بعد الرجوع لتقنية «الفار»، مضيفا أنه لو قام كل حكم بهذا التصرف في كل مباراة، محاولا إقناع مدرب أو إداري بصحة قرارة بعد رجوعه لتقنية «الفار».. «فإننا لن نخلص أبدا».

استغرب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، التصرف الذي قام به حكم مباراة التعاون والأهلي مارك كلاتنبيرغ، باستدعاء مدرب التعاون لإقناعة بأن هدف الأهلي الرابع صحيح وليس تسللا وشرح له اللقطة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشاهد هذا الحدث منذ تطبيق تقنية «الفار» في الملاعب، إذ كانت مثيرة أكثر من كونها مطمئنة لنادي التعاون، فقد اتخذ الحكم قراره مسبقا واحتسب الهدف بعد الرجوع لتقنية «الفار»، مضيفا أنه لو قام كل حكم بهذا التصرف في كل مباراة، محاولا إقناع مدرب أو إداري بصحة قرارة بعد رجوعه لتقنية «الفار».. «فإننا لن نخلص أبدا».

كانت هذه تفاصيل خبر بترجي: كلاتنبيرغ بحث عن الإثارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.