شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبكي «شريفة» آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (العين)

أثبت منتخب اليابان أنه الرقم الصعب في كرة القدم الآسيوية، عندما دفع منتخب إيران نحو «انهيار عاطفي»، فتغلب عليها بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس آسيا في مدينة العين الإماراتية. وبحجزها بطاقة النهائي الخامس في 9 مشاركات، ضربت اليابان موعدا مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين الإمارات المضيفة وقطر، اليوم (الثلاثاء)، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وأنهت اليابان حلما إيرانيا عمره 43 عاما، وحرمت المنتخب الإيراني من إحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، أمام مدرجات غصت بـ23 ألف متفرج معظمها لجماهير «تيم ميلي». وبفوزها السادس تواليا، بلغت اليابان النهائي للمرة الخامسة بعد تتويجها في 1992 و2000 و2004 و2011، فيما انتهى الحلم الإيراني بالوصول إلى النهائي بعد ألقاب 1968 و1972 و1976. وسجل مهاجم فيردر بريمن الألماني يويا أوساكو (د:56 و67) وجنكي هاراغوتشي (د:90+1) أهداف اليابان.

وحافظت اليابان على سجلها المثالي في نصف النهائي، إذ لم يسبق لها أن خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية 2/3 في 2007، وعبرته قبل مباراة اليوم في 4 مناسبات أخرى في طريقها لإحراز اللقب، في حين لم تستطع إيران كسر عقدة «الدور المنحوس»، ومنذ تتويجها بلقبها الثالث، فشلت إيران في عبور نصف النهائي في 6 محاولات، كما فشلت في تسجيل أي هدف في شباك اليابان بعد 4 مباريات بينهما.