ترتيب الدورى الانجليزى قبل انطلاق الجولة 24 اليوم الثلاثاء

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جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى الانجليزى اليوم الثلاثاء والتى ستشهد خوض العديد من المواجهات لكبار الدورى الأشهر بالعالم. وتأتى مواجهة مانشستر سيتى ونيوكاسل أحدهم أهم مباريات اليوم. ويدخل ليفربول الجولة متصدرا بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه السيتى حيث ستكون المباريات ملتهبة على كافة المستويات. وياتى جدول ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي...

جدول ترتيب الدورى الانجليزى

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