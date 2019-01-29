شكرا لقرائتكم ماراثون رياضي ضخم فى أسوان.. إعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن محافظة أسوان ( عاصمة الشباب الأفريقي ٢٠١٩ )وفي إطار إهتمام سيادتة بالرياضة للشباب المصري وشباب الجامعات بصفه خاصة.

وتحت رعاية الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وفي حضور وتحت إشراف الأستاذ الدكتور/ محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور/ عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والأستاذ الدكتور/ أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان والأستاذ الدكتور/ هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والأستاذ الدكتور/ تامر عناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور/ إسلام عرفه، منسق الأنشطة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

تنظم جامعة أسوان بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات في الفترة من ٢٧ يناير إلي ٢٩ يناير ٢٠١٩ تحت إشراف الأستاذه الدكتوره/ حنان عبد المنعم عوض، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور/ أيمن محمود عثمان، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الدراسات العليا والأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عبد الباسط، عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسوان والأستاذ/ فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ/ ناصر سليم، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان والأستاذ الدكتور/ عادل عبد المنعم مكي، وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث جامعة أسوان والقبطان/ أحمد لطفي، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتجديف واللواء دكتور/ يحيي عبد القادر، رئيس إتحاد الدارتس والأستاذ/ حاتم يسري يوسف، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسوان بطولة الأفرو العربية المصرية الأولي علي مستوي الجامعات المصرية لسباق الطريق المركزي بمشاركة عدد (٢٠) جامعة مصرية وتقام البطولة في منافسات رياضات (سباق الطريق - الكاياك - الدارتس - الأرجوميتر صالات) وبمشاركة عدد (٤٠٠) طالب في سباق الطريق وعدد (٨٥) طالب في الأرجوميتر وعدد (١١١) طالب في رياضة الدارتس.

حيث أقيم إفتتاح البطولة اليوم صباحا بسباق الطريق بين طلبة وطالبات الجامعات وأقيم في المساء بطولة الدارتس وقد قام اللواء/ يحيي عبد القادر، رئيس إتحاد الدارتس بشرح لقواعد اللعبة وكيفية اللعبة وذلك بمشاركة كلا من الدكتور/ صبحي حسانين والدكتور/ عمرو حداد والدكتور/ هشام الجيوش وتم أخذ صور تذكارية وأقيم أيضا مسابقة الأرجوميتر صالات حيث شارك فيها الأستاذ الدكتور/ أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان مع السادة أعضاء هيئة التدريس وأسرهم وفي نهاية اليوم الرياضي تم تبادل تسليم الدروع بين جامعة أسوان والإتحاد الرياضي المصري للتجديف والإتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة.

حيث تم الإحتفال بدخول بطولة الأرجوميتر والدارتس والكياك لأول مرة ضمن منافسات الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وذلك في إطار الحب والتعاون بين جميع المشاركين من الطلبة والطالبات بمختلف السنوات الدراسية لرفع مستوي اللياقة البدنية والوعي الرياضي بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية المختلفة ورفع روح المنافسة القوية بين المتسابقين بما يعود بالأثر الإيجابي في المنافسات والبطولات والمشاركة الرياضية والإستفاده من روح المنافسه في البطولات العربية والأفريقية والدولية