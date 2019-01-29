شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: انتظروا شيكابالا البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيهاب جلال المدير الفنى للمصري إنه سعيد جدا بعودته للفريق البورسعيدى مؤكدا أنه غير راض عند أداء فريقه حتى ألان ويطمح لتحقيق الأفضل خلال الفترة القادمة مشيرا إلى انه كان يتمنى بقى مصطفى يونس كمدير للكرة.

أضاف جلال خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون سبورت إنه من الظلم تجاهل دور إدارة المصري البورسعيدى والجماهير فيما حققه الفريق من نجاح خلال ولاية حسام حسن المدير الفنى السابق.

تابع جلال إن المصري البورسعيدى بات يمتلك إمكانيات مادية عالية بعكس ما كان عليه فى السابق والدليل التعاقد مع إسلام عيسى بقيمة 10 ملايين جنيه فضلا عن اللاعبين المميزين والجيدين داخل صفوف الفريق.

وأشار مدرب المصري أنه لا يوجد خلاف بينه وبين التوأم حسن مؤكدا أنه يدخل جميع المباريات بهدف الفوز مهما كان المنافس ولا توجد بينه وبين أحد ومشكلة وأنه يحترم الصغير قبل الكبير موضحا أنه يرد على بعض التجاوزات فقط مضيفا أنه طلب من لاعبى فريقه التواصل مع العميد فى مباراة بيراميدز اعترافا بفضله عليهم.

وأوضح جلال إن محمود عبد الرازق شيكا بالا اقترب من الانضمام لصفوف المصري قائلا :" شيكابالا لاعب جيد ويعد إضافة كبيرة للفريق وسأوظفه فى مركز أخر بطريقة ينفع بها نفسه والنادى" مشيرا إلى أنه يراهن على قدرات الأباتشى بسبب طموحه وأحلامه الى يريد إثباتها خاصة لناديه الزمالك ليجعلهم يندموا على رحيله وأن اللاعب من المنتظر أن يوقع للفريق البورسعيدي موسما ونصف.

استطرد جلال إنه ليس لديه أدنى مشكلة حال عودة حسام حسم لتدريب فريق المصري مرة اخري وذلك بعد رحيل العميد عن بيراميدز بعد التعادل أمام الزمالك فى الدوري.