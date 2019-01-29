شكرا لقرائتكم إيهاب جلال : واجهت حربا من أبناء الزمالك خلال قيادة الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدى إنه راض عن تجربته السابقة بنادى الزمالك مؤكدا انها كانت جيدة واستفاد منها كثيرا خصوصا فى ظل الحرب التى كان يواجها من قبل أبناء الفريق الأبيض.

أضاف جلال خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون سبورت أنه لم يجلس مع رئيس الزمالك سوي مرتين ولم يتدخل فى عمله معللا أسباب الإخفاقات للظروف الصعبة التى واجهته بسبب تدريبه للأبيض فى نصف الموسم.

تابع المدير الفنى للمصري البورسعيدى أنه إذا قام بتدريب الزمالك من بداية الموسم كانت الأمور ستختلف كثيرا موضحا أنه يرحب بالعودة لتدريب الأبيض مرة أخري فى أى وقت.

وتحدث جلال عن طموحه المصري البورسعيدى أنه يريد إنهاء الموسم فى المركز الرابع بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.