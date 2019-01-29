مشاركة مميزة في كأسي مدارس وفرجان الإمارات بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق الأسبوع الثاني، من دور المجموعات لكأسي مدارس وفرجان الإمارات في الإمارات الشمالية، ضمن فعاليات منصة أبطال «دو»، وذلك في ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بحضور مئات اللاعبين الراغبين في المنافسة على البطولة الأقوى للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك اللاعبون الشباب من مختلف المراحل السنية في المباريات الحماسية من أجل حسم التأهل مبكراً وإثارة إعجاب كشافي «لاليغا» الذين تابعوا المنافسات بعين فاحصة لاكتشاف أفضل اللاعبين.

توافدت عائلات وأصدقاء اللاعبين على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، في ثاني أيام دور المجموعات بإمارة الشارقة والإمارات الشمالية، وذلك لتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم، فضلًا عن تسجيل لحظاتهم الخاصة والاستثنائية في الملعب، ومن ثم إضافتها إلى منصة «دو» للمواهب الإلكترونية التي سجل فيها آلاف اللاعبين، لمضاعفة فرص اكتشافهم من قبل كشافي «لاليغا» الذين يتابعون «دو» للمواهب بشكل دوري لضمهم إلى مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية.

وقال عبدالواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»: نحن فخورون بمواصلة تعزيز كرة قدم الشباب في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لقد شهدنا مستويات رائعة هنا في الشارقة كما كان الحال في أبوظبي، الأمر الذي ينبئ ببطولة تنافسية من الدرجة الأولى، ولاعبين لديهم من المهارات ما يؤهلهم للانضمام إلى مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية.

وأضاف: ساهمت منصة أبطال «دو» لكرة القدم منذ انطلاقها في اكتشاف العديد من المواهب الشابة التي سيكون لها شأن كبير في مستقبل كرة القدم، ونحن نتطلع لاكتشاف المزيد من الشباب، سواء من الملعب عبر منصة أبطال «دو» أو عبر الإنترنت عن طريق «دو» للمواهب وهو ما يعكس التزامنا بتمكين الشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم في احتراف كرة القدم.

وقال ديفيد إغليسياس المدرب السابق لفريق ريال مدريد للشباب وكشاف «لاليغا»: شاهدنا عدداً كبيراً من المواهب الشابة التي تستطيع أن تحترف كرة القدم إذا ما توافر لها التدريب والإرشاد المناسب، لذا قمنا بدعوتهم إلى الاختبار في مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية لوضعهم تحت الاختبار بشكل أقرب، وإذا اجتاز هؤلاء الاختبارات سيسعدنا أن نرحب بهم في مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية، ليبدأوا رحلتهم الاحترافية من هناك.

وأضاف: منصة أبطال «دو» هي فرصة رائعة لكل المهتمين بكرة قدم الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن للاعبين الاحتكاك في مباراة قوية والمنافسة على اللقب، فضلًا عن اكتشافهم من قِبل كشافي «لاليغا»، كما يمكن للمدربين والكشافين إيجاد المواهب الشابة المناسبة لتدريبهم وضمهم إلى فرقهم من أجل تعزيز المواهب الكروية الشابة في كل فرق وأكاديميات الدولة.