نصيحة يونيكر للاعبين الشباب: ابتعدوا عن إنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّق الهولندي أندرياس يونيكر مدير أكاديمية أرسنال في عهد المدرب الفرنسي السابق أرسين فينجر على هجرة اللاعبين الإنجليز الشباب صوب ألمانيا، وقال يونيكر الذي عمل في الأكاديمية عامين ونصفاً قبل أن يرحل عنها في فبراير/‏ شباط 2017: «عندما كنت في أرسنال كان فينجر يستدعي أحيانا بعض اللاعبين الشباب للعب مباراتين في الكأس لكن عندما يكون للفريق الأول مباراة في الدوري بعد يومين لا وجود لهؤلاء الشباب في التشكيلة كما لا يستدعيهم فينجر في ال 50 مباراة المقبلة لذلك لدي شكوك في تطوير المهارات الصغيرة في إنجلترا حاليا، أنصح اللاعبين الشباب بعدم الذهاب إلى هناك بل أنصحهم بلعب 100 مباراة في القارة الأوروبية أولا، دونيل مالن على سبيل المثال كان موهبة كبيرة في أرسنال لكنه رحل عنه في الوقت المناسب بعدما أدرك أن لا أمل في مشاركته أساسياً في الفريق الأول».

وتابع يونيكر «المواهب الشابة في إنجلترا لا أمل لها سوى اللعب في فريق دون ال 18 عاما وإذا تطوروا يلعبون في فريق دون ال 23 عاما ولهذا رحل سانشو عن سيتي صوب دورتموند واختار رييس نيلسون لاعب أرسنال نفس الطريق بلعبه مع هوفنهايم».